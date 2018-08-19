Hill Climb Racing 2 Ay’da uzun zıplama süresi yetmiyor

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Hill Climb Racing 2 oyunu Google Play Store’da en çok indirilen oyunlar arasında yer almaktadır.

Birinci serisi ile yakaladığı başarıyı 2.serisi ile taçlandıran Fingersoft, Hill Climb Racing 2 oyunu ile milyonlarca kişiye hizmet veriyor.

Hill Climb Racing 2 oyunu hem kendiniz internet bağlantınız olmadan oynayabileceğiniz bir oyundur. İnternetiniz varsa online olarakta oynayabiliyorsunuz. Her hafta farklı kategorilerde online bölümler açan Fingersoft bu sefer başarısız bir bölüm yaptı diyebiliriz. Neden derseniz Ay’da en uzun zıplama yarışında verilen süre çok kısıtlıdır. Oyuna girdiğinizde başlangıç çizgisine gitmek için en az 10 saniye gidiyor. Başlangıç çizgisinden yapılan güzel bir atlama sonrasında tekerlerikler yere bastığında kalan süre sadece bir atlayışa yetiyor. Aslında çok zevkli bir bölüm fakat süre konusunda dikkat etmemeleri yüzünden bu haftaki bölümlerine eksi puan veriyoruz.

Bu bölüm haricinde diğer online bölümleri oldukça başarılıdır. Özellikle tırmanma ve top ile birlikte en uzun mesafeyi kat etme bölümleri çok başarılıdır.