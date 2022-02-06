GTA 6 için sinyaller resmi olarak Rockstar tarafından verildi

Grand Theft Auto için, yediden yetmişe neredeyse herkesin bildiği, oynadığı, oynamayanların ise en azından adını duyduğu bir oyun diyebiliriz. Sadece oyun sektörünün zirve yaptığı son zamanlar değil, oyun oynamanın niş olduğu zamanlarda dahi adını duyuran dev bir markaydı.

GTA 6, GTA 5 çıktıktan hemen sonra bile adı anılan bir oyundu. Yıllarca yapımcı şirketten en ufak bir sinyal olmasa da insanlar bu konu üzerine çok fazla konuştu, sahte videolar yaptı ve clickbait başlıklar hazırladı. Fakat dün itibariyle Rockstar Games resmen GTA 6’nın çıkacağını, bununla alakalı detayları çok yakın zamanda vereceklerini ve sıkı durmamızı söyledi. Evet, GTA severlere müjde

GTA 6 çıkıyor!

Rockstar Games’in açıklama yaptığı tweet’te işte bunları dedi:

“Birçoğunuz GTA serisindeki yeni oyun hakkında sorular soruyordunuz. Her yeni projede, hedefimiz daha önce size verdiklerimizin fazlasıyla ötesine geçmektir.

Serideki bir sonraki oyun için olan aktif geliştirmeyi onaylamaktan memnunuz.“

“Hazır oldukça daha fazla bilgi paylaşmaya sabırsızlanıyoruz, bundan dolayı lütfen resmi detaylar için Rockstar Newswire’ı sıkı takip edin. Bütün takımımız adına, size destekleriniz için teşekkür ediyoruz ve gelecek için sabırsızız.”

Tabii, bir sonraki açıklama ne zaman gelir bilmiyoruz fakat sosyal medyanın şimdiden tam anlamıyla bu küçük haber için bile çıldırdığını söylemek mümkün.