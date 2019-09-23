Erangel haritasinda samanlıkta iğne aranıyor artık

PUBG Mobile oyununda son güncelleme sonrasında Erangel haritasında artık silah bulunmamasından dolayı oyuncular çok şikayetçi.

Önceki dönemlerde de zaten Erangel haritasında çok fazla silah bulunmuyordu. Artık sadece Erangel haritasında sadece belli başlı yerlerde çantalar doluyor. Bu yüzden dolayı uçaktaki 100 oyuncunun büyük bir kısmı buralara atlıyor. Tabi çatışma çok çabuk hızlı yaşandığı için geri kalan bölümler çatışmadan geçiyor. Taki alan küçülene kadar bu süreç böyle devam ediyor.

Zaten oyunda hileciler cirit atıyor. Bu hileciler hangi evde hangi silah olduğunu ekranda isimlerini gördüğü için zaten doğru dürüst zevk alamıyorsunuz.

Sonuç olarak baktığımızda PUBG yapımcı şirketi kullanıcıların oyun oynamasına yönelik yenilikler yapmıyor. Yada yapıyor biz farketmiyoruz. Oyun oynamalarına yönelik derken hilecilere karşı kalıcı bir önlem alınmıyor. Haritalar arasında dengesizlikler çok fazla. Örnek vermek gerekirse Sanhook haritasında silah sıkıntısı hiç yok. Ama PUBG şirketi görsellik konusunda oldukça yenilikler getiriyor.