En çok tercih edilenler: PUBG en iyi hasar veren silahları

PUBG Mobile oyunu son yılların en favori oyunu oldu. Hemen hemen her telefonda yüklü olan bu oyun milyonlarca indirme sayısına rahatlıkla ulaştı. Bu oyunu oynayanlar yada oynamaya başlayacaklar için güzel bir silah rehberi hazırlamak istedik. Bildiğiniz üzere oyun içerisinde toplamış olduğunuz silahlar çok önemlidir. Verdikleri hasarlara göre en iyi PUBG silahlarını listeledik.

AWM (Keskin Nişancı Tüfeği): Bu oyunun en etkili tüfeğidir. 3.seviye kasklar bile bu silah karşısında çaresiz kalıyor.

Groza: Evet bu silah AWM’nin çiçeğidir. Bu ikili ile çok kuvvetli olursunuz. AKM’den sonra en fazla hasar veren silah diyebiliriz. Ayrıca Groza vce AWM sadece Airdrop’tan çıkmaktadır.

Yukarıdaki iki silah oyuncuların en çok istediğidir. Tabi her zaman airdrop’a ulaşamıyorsunuz. Diğer kaliteli silahlardan bahsedelim.

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M24: Oyun içerisinde nadir bulunan bir keskin nişancı silahıdır. AWM’den sonra en iyi hasar veren keskin nişancı tüfeğidir. Kar98’e göre daha az bulunuyor ve daha çok tercih ediliyor.

AUG: Airdrop’dan çıkan bir silahtır. Geri tepmesinden dolayı azcık uzak duruluyor.

SLR ve SKS: Bu iki silaha 8x takıldığı için tercih ediliyor. Fakat geri tepmesi oldukça fazla olduğu için mecbur kalındığı durumlarda alınıyor.

MK14: Bu silah’ın sesi bile sizi korkutabilir. Sadece Airdrop’lardan çıkmaktadır. Verdiği hasar oldukça fazladır.

M416: Evet bu silah en çok tercih edilen Taarruz tüfeğidir. Tüfek parçalarını bulduktan sonra harika olmaktadır. Dipçik, tutamak ve susturucu ile çok iyi işler çıkartabilirsiniz.

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