PUBG Şekilli Nick ve Gülen Sembol yapma

PUBG Mobile oyunu şüphesiz akıllı telefonlarda en çok oynanan online oyundur.

Hileleri ile de meşhur olan bu oyunda nickiniz çok önemlidir. Uçağa bindiğinizde 100 kişi arasında isminiz listeye girerse yolculuk boyunca sizin isminiz hafızalara kazınacaktır. Eminim sizde görmüşsünüzdür. PUBG şekilli nickler çok dikkat çekmektedir. Özellikle dörtlü bir grubunuz varsa ve bu grubun sembolleri hep aynı ise daha bir karizma katmaktadır.

Bu yazımızda sizlere PUBG şekilli nickler paylaşmak istiyoruz. Tabi aşağıdaki PUBG nickleri’ni internetten güzellerini bularak ekledik.

En favori PUBG gülen yüz şekli nick

ツ×ADINIZI YAZINIZ×ツ

Diğer favorimiz ise PUBG ters harf nickleri

ɐ q ɔ p ǝ ɟ ƃ ɥ ! ɾ ʞ ן ɯ u o d ɹ s ʇ n ʌ ʍ x ʎ z- ʍ x b (Siz istediğiniz harfleri kopyalayıp oluşturabilirsiniz.)

PUBG’de yüz simgesi oluyor mu denemedik ” ʕ•̫͡•ʔ ” deneyen olursa teknoscrool.com’a geri bildirim yaparsa çok memnun oluruz.

Biz çok fazla saçma şekilli PUBG Nickleri eklemek istemedik. En çok kullanılanlardan birkaç tanesini ekledik. Eğer sizin PUBG şekilli nick isteğiniz olursa bize yorum yazmanız yeterli olacaktır. Ayrıca sizde mevcut olan PUBG güzel nickleri gönderirsenizde güzel bir paylaşım platformu oluştururuz.