Brawl Stars’ta Bedava Elmas Nasıl Kazanılır?

Brawl Stars oynayan herkes bilir ki bu oyunu yeni karakterler olmadan, aynı karakterleri art arda oynamak işkence gibidir. Tabii yeni karakter açmanın yolu da elmas elde etmekten geçer. Biz de size bu yazımızda hiçbir dolandırma olmadan dürüst bir şekilde nasıl elmas kazanacağınızdan bahsedeceğiz.

Bedava elmas kazanmanın Brawl Pass’ten kazanmak veya oyunun size vermesi dışında bir yolu yok.

İnternet üzerinde birisi size bir yazılım indirtmeye çalışıyor ise çok büyük ihtimal bir virüs hedefisiniz. Böyle bir şey yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle bir an önce vazgeçin. Aynı şekilde size YouTube kanalınıza abone olmanızı, sosyal medya hesaplarını takip etmenizi isteyen kişiler de sizi dolandırmaya çalışıyor. Özellikle de sizden kullanıcı adı ve şifrenizi isteyen sitelere bilgilerinizi vermemeniz gerektiğini sanırım söylememize bile gerek yok. Biz de size bu şekilde vaatler vermek isterdik fakat bunlar birer yalandan ibaretler; bu yazı dürüst bir yazı olacağından bunlara yer olmayacak.

Peki bedava elmas kazanmanın yolu nedir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Brawl Pass ve oyunun size verdiği elmaslar hariç çok da bir yöntemi olduğunu söyleyemeyiz. Fakat hemen üzülmeyin çünkü yaklaşık olarak 2 sezon boyunca bedava Pass görevlerini yaptığınız zaman oyun size 1 sezon Brawl Pass için yetebilecek kadar elmas veriyor. Aynı şekilde yeni karakter açmak için de Brawl Pass’in verdiği kutuları kullanabilirsiniz.

Özet olarak tek güvenilir ve çalışan yöntem Brawl Pass görevlerinizi sabırlı bir şekilde yapmak olacaktır.