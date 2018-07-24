PC PES 2019 kaldırır mı konusunda bilgi arıyorsanız sizlere güzel bir bilgilendirme vermek istedik.

Oyun konsolu ve bilgisayarlarda futbol oynamayı sevenler sabırsızlıkla PES 2019 oyununu beklemektedir. PES’in yapımcısı Konami, oyun yayınlanmadan önce PES 2019 minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini duyurdu.

Bilgisayarım PES 2019 kaldırır mı soruları oyun yayınlandıktan sonra artmaya başlayacak ve oyun tutkunları soruların cevabını bulmaya çalışacaktır.

PES 2019 oyunu 8 Ağustos 2018 günü demosu yayınlanacak. 30 Ağustos 2018 günüde aylardır beklenen oyun piyasaya çıkacaktır. PES 2019 fiyatlarıda açıklandı.

Steam üzerinden PES 2019 ön siparişleri başladı. Üç farklı kategoride PES 2019 siparişi verebilirsiniz.

PES 2019 Standard Edition fiyatı 220,26 TL

PES 2019 David Beckham Edition 269.47 TL

PES 2019 Legend Edition 318.17 TL’dir.

PES 2019 oyunu oynamak için oyun bilgisayarına ihtiyacınız yok diyebiliriz. Geçen seneki gibi hemen hemen aynı sistem gereksinimleri ile rahatça PES 2019 oynayabileceksiniz.

Bilgisayarım PES 2019 kaldırır mı?

Önerilen sistem gereksinimleri

OS: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7 3770 / AMD FX 8350

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX760 / AMD Radeon R9 270X.

VRAM: 4 GB

Depolama: 30 GB

Minimum sistem gereksinimleri

OS: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

RAM: 4GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX670 / AMD Radeon HD 7870

VRAM: 4 GB

Depolama: 20 GB

Bilgisayarınız farklı bir donanıma sahipse bilgisayarınızın özelliklerini bu konuya yorum yazarak gönderin ve cevapları size iletelim. Zaten oyun konsolları için herhangi bir donanım sıkıntısı bulunmamaktadır.

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