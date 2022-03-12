Vikingler Valhalla dizisinde güzel oyuncu Kraliçe EMMA kimdir?

Viking Valhalla dizisi Netflix’te son zamanların en çok izlenen savaş dizisi olmayı başardı diyebiliriz. Başarılı oyuncu kadrosu ve savaş sahneleri ile izleyicilerden tam not aldı. Biz bu sefer bu oyuncular arasından EMMA karakterini canlandıran Laura Berlin’den bahsetmek istiyoruz.

13 Mart 1990 doğumlu olan Laura Berlin, Valhalla EMA karakterini canlandırmaktadır. 15 yaşındayken Alman mankenlik ajansı aracılığıyla manken oldu. İlk oyunculuk deneyimini okul tiyatrosu ve özel oyunculuk derslerinden kazandıktan sonra, ilk televizyon programını 19 yaşında Thomas Freundner’ın peri masalı filmi Schneewittchen’de ( ARD ) ana karakter olarak yaptı. Sonja Kirchberger , Jaecki Schwarz , Martin Brambach ve Jörg Schüttauf gibi bilinen aktörler. Oyunculuk yönetim ajansları ile işbirliği yaparak daha fazla film projesine yer aldı. Laura Berlin, tanınmış markaların çeşitli reklam filmerinde ve rock grubu Oomph’un bir müzik videosunda yer aldı. Filmlerde Charlotte Montrose rolünü üstlendi. Ruby Red (2013), Saphirblau (2014) ve Smaragdgrün (2016) Kerstin Gier’in kitap serisi Ruby Red Trilogy’den esinlenmiştir. 2016 yılında Prinz Pi’nin 1,40m adlı şarkısının müzik videosunda ana rolü oynadı. Ayrıca Binny ve Hayalet dizisinde konuk oyuncu olarak şaşkın bir hayalet kız rolünü oynadı.

Aralık 2016’dan beri YouTube’da yayınlanan Alles Liebe, Annette adlı internet dizisinde Jenny Hülshoff olarak yer almıştır. En son, Netflix’te yayınlanan Jeb Stuart’ın yönettiği yeni dizi “Vikings Valhalla”da sarsılmaz lider Kraliçe Emma‘yı canlandırıyor

Vikings Valhalla dizisinde İngiltere savaşında yaptığı başarılı stratejileri ve güzelliği ile ön plana çıktı. Tabi savaşı kaybettikten sonra Vikinglerin Kralı’na danışmanlık yapıyor. İleri ki bölümlerde de ön planda olmaya devam ediyor.