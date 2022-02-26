Vikings Valhalla Freydis kimdir

Netflix, Vikings Valhalla dizisini yayınlandı. Özellikle Vikings dizisine doyamayanlar sabırsızlıkl bu diziyi bekliyordu. 1.bölüm’de intikam ateşi ile yanıp tutuşan Freydis dikkatleri üzerine çekti.

Vikings Valhalla dizisinde Freydis karakterini Frida Gustavsson canlandırmaktadır.Frida, 6 Haziran 1993 İsveç doğumludur. Kariyerine ilk olarak 15 yaşında modellik yaparak başladı. Televizyon dizisi olarak baktığımızda ise kariyerinde 4 adet dizi olduğunu görüyoruz.

1998 yılında Nar karusellerna Sover

2015 yılında Arne Dahl; Efterskalv

2019 Cadı

2022 yılında ise Vikingler Valhalla dizisinde Freydis Eiriksdöttir karakterini canlandırıyor.

Vikings Valhalla dizisinde Freydis, Pagan Viking rolünde ve küçükken kendisine tecavüz eden Hristiyan Viking olan Şef’den intikam almaya çalışıyor. İlk bölüm genel olarak Pagan ve Hristiyan Vikingler olarak ikiye ayrıldıklarını görüyoruz. Kendi aralarında iç çatışma yaşıyor.