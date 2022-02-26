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Vikings Valhalla Freydis kimdir

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji26 Şubat 2022
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Netflix, Vikings Valhalla dizisini yayınlandı. Özellikle Vikings dizisine doyamayanlar sabırsızlıkl bu diziyi bekliyordu. 1.bölüm’de intikam ateşi ile yanıp tutuşan Freydis dikkatleri üzerine çekti.

Vikings Valhalla dizisinde Freydis karakterini Frida Gustavsson canlandırmaktadır.Frida, 6 Haziran 1993 İsveç doğumludur. Kariyerine ilk olarak 15 yaşında modellik yaparak başladı. Televizyon dizisi olarak baktığımızda ise kariyerinde 4 adet dizi olduğunu görüyoruz.

1998 yılında Nar karusellerna Sover
2015 yılında Arne Dahl; Efterskalv
2019 Cadı
2022 yılında ise Vikingler Valhalla dizisinde Freydis Eiriksdöttir karakterini canlandırıyor.

Vikings Valhalla dizisinde Freydis, Pagan Viking rolünde ve küçükken kendisine tecavüz eden Hristiyan Viking olan Şef’den intikam almaya çalışıyor. İlk bölüm genel olarak Pagan ve Hristiyan Vikingler olarak ikiye ayrıldıklarını görüyoruz. Kendi aralarında iç çatışma yaşıyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji26 Şubat 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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