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Netflix açıkladı: Vikings Valhalla 2.sezon 12 Ocak 2023’de vizyonda

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Aralık 2022
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Netflix’te Vikings dizisi çok beğenilmişti. Vikings dizisi bittikten sonra Vikings: Valhalla yarlandı. Orjinal dizisine göre 100 yıl sonraki olayları anlatmaktadır. Tarihi dizi Vikings’in 100 yıl sonrasını konu alan Vikings: Valhalla, İngiltere Kralı Günah Çıkartıcı Aziz Edward’ın ölümünün ardından 3 lordun İngiltere tahtında hak iddia etmesi üzerine, İngiltere’nin kaderini etkileyecek olayları anlatmaktadır. Viking çağının nasıl sonlandığını da anlatmaktadır.

Netflix uygulamasına girdiğimizde Vikings Valhalla dizisinin 12 Ocak 2023 tarihinde vizyonda olacağı gözükmektedir. Ayrıca 2.sezon fragmanı Netflix uygulamasına “Yakında” kategorisinde yer almaktadır.

Vikingler Valhalla dizisinde güzel oyuncu Kraliçe EMMA kimdir?

Vikings Valhalla Freydis kimdir

Vikings Valhalla oyuncularının yaşları

Vikingler Valhalla Türkçe seslendirme kadrosu

Ayrıca web sitemizde yer alan daha önce eklediğimiz Vikings Valhalla dizisi hakkında yazdığımız yazıları inceleyebilirsiniz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Aralık 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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