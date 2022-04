Öldü ölecek derken gittikçe Psikopat olan Brida kimdir?

The Last Kingdom dizisini izleyenlerin sayısı oldukça fazladır. 5 sezon olan bu dizi görselliği ile dikkatleri hep üzerinde tutuyor. Masraflı bir dizi olduğu kıyafet ve savaş sahneleri ile ön plana çıkmaktadır. Dizinin ilk sezonunda Uhtred’in sevgilisi olan Brida’ya hayranlık başlıyor. Fakat daha sonra sezonlarda tam bir cani olan Brida karakterine gıcıklığınız her geçen bölüm artmaya devam ediyor. Bu sezon kesin ölecek diyorsunuz fakat ertesi bölüm daha güçlenmiş bir ordu ile geri dönüp katliamlarına devam ediyor. Hayır kendisi yetmezmiş gibi kızını cani olarak yetiştiriyor.

Peki bu Brida karakterini canlandıran kimdir?

Bu başarılı psikopat karakerini Emily Cox canlandırmaktadır.

23 Şubat 1985 Avusturya doğumlu olan bu güzel oyuncunun yıldızı The Last Kingdom ile parladı.

Daha önce 2015 yılında Homeland dizisinde Claudia karakteri,

2017-2020 yılları arasında Jerks dizisinde Emily karakterini canlandırmıştır.

2009 ile 2018 yılları arasında ise 6 adet filmi bulunmaktadır.