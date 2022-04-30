Lucifer’ın tatlı sarışını Doktor Linda kimdir?

Lucifer dizisi Netflix platformunda oldukça ilgi gören bir dizisidir. Dizi toplamda 6 sezondan oluşmaktadır. En son 2021 yılında son sezonu yayınlandı. Büyük ihtimal yeni sezonu gelmeyecek gibi durmaktadır.

Lucifer dizisinde Psikolog karakterini canlandıran güzel oyuncuyu hatırlarsınız

Dizide psikolojisi bozulan herkesi hayata döndüren, sakinliği, minyonluğu ve hayata olumlu bakan tarafı ile mutluluk saçan sarışın güzel oyuncu Rachael Harris’dir.

Güzel oyuncunun yaşını çoğu kimse tahmin edemiyor. 12 Ocak 1968 doğumlu olan başarılı oyuncu Linda karakterine hayat vermiştir.

1993 yılından itibaren günümüze kadar birçok film ve televizyon dizisinde yer almıştır.