Lucifer karakterinin annesi kimdir?

Uzun bir zamandır bize teknoloji harici sorular geliyordu fakat bu sefer gelen soru çok ilgimizi çekti.

Bu soruyu sitemize eklemek zorunda hissettik.

Soru: Merhabalar. Ben Lucifer dizisine başladım. Dizinin 2.sezonunda Lucifer’ın annesi karakterinde birisi diziye katıldı. Bu kişinin kim olduğunu merak ediyorum.

Cevap: Lucifer dizisi Netflix üzerinden yayınlanan bir komedi ve fantastik kategorisindedir. Lucifer Morningstar karakterinin annesini canlandıran kişi Tricia Helfer’dır.

Tricia Helfer 11 Nisan 1974 doğumludur.1992 yılında Ford Models şirketinin düzenlediği Super Model of the World yarışmasını kazandıktan sonra Elite Model Management şirketiyle çalışmaya başlayan Helfer, halen Trump Model Management modellik şirketiyle çalışmaktadır. 2004-2009 arasında yayınlanan Battlestar Galactica dizisindeki “Number Six” rolüyle sağlamıştır. Battlestar Galactica dışında; Chuck, Two and a Half Men, ve Dark Blue gibi Türkiye’de de gösterilen dizilerde de rol almıştır. Ayrıca Criminal Minds dizisinde de konuk oyuncu olarak rol almıştır. Command and Conquer stratejik video oyununda, 3 serisi özellikle olmak üzere bölümler arası geçiş sinematik videolarda da rol almıştır.