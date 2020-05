Ramazan Bayramı 4 günde izlenecek 3 adet Netflix dizileri

Ramazan bayramı süresince herkes evinde olacağı için sizlere Netflix üzerinden izleyebileceğiniz 3 güzel dizi yazmak istedik. Bu yazdığımız 3 dizinin hepsi yenidir. Yeni oldukları için şu an 1 sezonları bulunmaktadır.

1- Ragnarok

2020 yılında gösterime giren bu dizi Thor’u anlatmaktadır. Thor karakterini canlandıran kişi David Stakston’dur. Ayrıca Jonas Strand Gravli, Herman Tømmeraas bulunmaktadır. Dizinin şu an 6 bölümü bulunmaktadır. Soluksuz izlenebilecek bir dizidir.

2- Into The Night

1 Mayıs 2020 günü gösterime giren Into The Night dizisi büyük ses getirdi. Özellikle başrolünde dizide Ayaz karakterini canladıran Mehmet Kurtuluş bulunmaktadır. Efsane oyunculuğu ve başarısı ile herkesin takdirini kazandı. Bu dizi şu an için 6 bölüm’den oluşmaktadır. Mehmet Kurtuluş’u Kösem Sultan dizisindeki başarısı da unutulmaz.

3- Rise of Empires: Ottoman

Bu dizi 6 bölüm’den oluşuyor ve 24 Ocak 2020 günü gösterime girdi. Bu dizinin yeni bölümleri olmayacak gibi gözükmektedir. Oyuncular arasında Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez, Tolga Tekin ve Ushan Çakır da bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet’i Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor. Üzümoğlu, Netflix’in Hakan: Muhafız ve Kanal D’nin Adı Efsane dizilerinde oynamıştı.