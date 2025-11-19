Sekizinci Aile yorumları

Sekizinci Aile dizisi Disney Plus’ta yayınlandı. 1.sezon 4 bölümü şu an için platformda yayınlandı.

Biz diziyi henüz izlemeye başlamadık ama tanıtımı oldukça etkileyici duruyor. Diziyi izleyenlerden yorumlar bekliyoruz.

Dizi başrol oyuncuları Hazal Kaya, Haluk Bilginer, Serkan Keskin gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin konusu ise kurşun geçirmez içlik sayesinde elde ettikleri gücü bırakmamak için çaba gösteren aileyi canlandırıyor.

Dizinin ikinci sezonu çıkacak mı ya da çıkacaksa ne zaman çıkacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.