Outlander 8.sezon geliyor

Outlander yeni sezon 1 Ocak 2026 tarihinde Netflix platformuna geliyor.

Outlander hem tarihi, hem romantik, hem de fantastik unsurlar içeren çok popüler bir dizi/roman serisidir.

Temel Konu:

İkinci Dünya Savaşı’nda hemşirelik yapmış İngiliz kadın Claire Randall (sonradan Fraser), 1945 yılında eşi Frank ile balayını yenilemek için İskoçya’ya gider. Inverness yakınlarındaki Craigh na Dun adlı taş çemberinde gizemli bir olay yaşar ve birden kendini 1743 yılına, yani İskoçya’nın Jacobite Ayaklanması öncesi döneme ışınlanmış bulur.

yüzyıl İskoçya’sında hayatta kalmaya çalışan Claire, burada genç İskoç savaşçı Jamie Fraser ile tanışır. Önce zorla evlenmek zorunda kalırlar, ama zamanla aralarında çok güçlü, tutkulu bir aşk doğar. Claire, 20. yüzyıla dönüp dönmeme arasında kalırken, hem tarihin akışını değiştirmemek hem de sevdiği adamla birlikte olmak için büyük mücadele verir.

Dizinin/Romanların Genel Temaları:

Zaman yolculuğu

yüzyıl İskoçya’sı tarihi (Jacobite İsyanları, Culloden Savaşı, Highland kültürü)

Çok güçlü bir aşk ve evlilik hikayesi (Jamie & Claire çifti tüm serinin kalbi)

Savaş, politika, şiddet, cinsellik, aile bağları

Daha sonraki sezonlarda Amerika’ya (koloni dönemi), Fransız sarayına, Karayipler’e uzanan macera