The Abandons dizisi geliyor

The Abandons, Kurt Sutter tarafından Netflix içinyaratılanyakında yayınlanacak bir Amerikan Western aksiyon drama televizyon dizisidir. 1850’lerde geçen dizi, Vahşi Batı dönemindeki çeşitli kanun kaçağı gruplarının çatışmalarını konu almaktadır.

The Abandons” oyuncuları şöyle:

Başroller
Lena Headey → Fiona Nolan
Gillian Anderson → Constance Van Ness
Ana kadro
Nick Robinson → Elias Teller
Diana Silvers → Dahlia Teller
Lamar Johnson → Albert Mason
Natalia del Riego → Lilla Belle
Lucas Till → Garret Van Ness
Aisling Franciosi → Trisha Van Ness

Önemli yan roller

Ryan Hurst
Michiel Huisman
Patton Oswalt → Belediye Başkanı Nibley
Michael Greyeyes
Clayton Cardenas
Elle-Maija Tailfeathers
Brían F. O’Byrne → Walter Paxton
Toby Hemingway
Katelyn Wells
Sarah Grace White → Kiki
Michael Ornstein
Marc Menchaca

Dizi 4 Aralık 2025’te Netflix’te başlıyor.

