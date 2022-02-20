Vikings Valhalla oyuncularının yaşları

Vikings Valhalla dizisi 25 Şubat 2022 günü 1.sezonu Netflix’te izleyicileri ile buluşacak.

İlk olarak Valhalla nedir bilgi edinelim. Vikingler dizisinde oldukça bu kelimeyi duyuyorduk.

Valhalla (İskandinav mitolojisinde Valhöll, “Savaşta ölenlerin salonu”), Odin tarafından yönetilen Asgard’da bulunan görkemli, büyük salondur. Valkyrieler savaş alanlarında ölmüş kahramanları buraya getirir. Ölmüş kahramanlar Ragnarok’a kadar burada eğitilir. Vikingler için cenneti ifade eder. Viking Kralı Ragnar Lodbrok’un ölmeden hemen önce belirttiği ve kendisinin oraya gideceğini iddia ettiği yerdir.

Gelelim Vikings Valhalla oyuncularının yaşlarına

Sam Corlett / Leif Eriksson

Leif Eriksson karakterini Sam Corlett canlandırmaktadır. 23 Nisan 1995 doğumlu olan oyuncu Avustralya doğumludur ve 1.84 boyundadır.

Harald / Leo Suter

Harald karakterini Leo Suter canlandırmaktadır. 26 Eylül 1993 doğumlu olan oyuncu Londra doğumludur.

Kral Kanute

Kral Kanute karakterini Bradley Freegard canlandırmaktadır. 1983 doğumlu olan başarılı oyuncu Pontypridd (Birleşik Krallık) doğumludur.

Emma Of Normandy / Laura Berlin

Emma karakterini canlandıran Laura Berlin, Alman oyuncudur. 13 Mart 1990 doğumlu olan oyuncu Berlin doğumludur. 1.74 cm boyundaki güzel oyuncu Vikingler ile oyunculuk hayatını zirveye taşıdı.

Freydis /Frida Gustavsson

Freydis karakterini Frida Gustavsson canlandıracaktır. İsveç/Stokholm 6 Haziran 1993 doğumlu olan güzel oyuncu 1.85 boyundadır.

Teknoscrool.com olarak dizi başladıktan sonra yavaş yavaş diğer oyuncuların bilgilerini de eklemeye çalışacağız.

Kraliçe Elfgifu / Pollyanna Mcıntosh

Kraliçe Elfifu 15 Mart 1979 doğumludur. 1.80 m boyundaki oyuncuyu The Walking dead dizisinden hatırlamaktayız.