Vikingler Valhalla Türkçe seslendirme kadrosu yine muhteşem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Netflix platformunda 25 Şubat günü yayınlanmaya başlayacak olan Vikings Valhalla dizisinin fragmanı yer almaktadır.

Fragmanı izlediğinizde dizinin Türkçe dublajlı olacağını görüyoruz. Fragmanı izlediğinizde bile Türkçe seslendirme ekibinin çok güzel bir iş çıkarttığını göreceksiniz. İnternette araştırma yaptık fakat Vikings Valhalla dizisinin seslendirmesini kimler yaptığına dair bilgi bulamadık.

Dizi yayınlandıktan sonra hangi oyuncuların kim tarafından seslendirmesinin yapıldığını belli olur diye düşünüyoruz. Daha önce yayınlanan Vikingler dizisinin seslendirme ekibi de bir harikaydı. Oyuncuların yabancı olduğunu bilmesek Türk oyuncu olduğunu rahatlıkla söylenir.

Aynısı Vikings valhalla dizisi içinde geçerli olacak. Harika bir seslendirme kadrosu bulunuyor.

Bilgiler geldikçe bu konuya ekleyeceğiz.