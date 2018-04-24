Mehmed Bir Cihan Fatihi izlenmiyor deniliyor fakat YouTube öyle demiyor!

Bildiğiniz üzere Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi için sosyal medya tarafından büyük bir eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Dizinin reytingleri iyi gitmiyor ve yakında final yapacak gibi birçok haberler çıkmaktadır. Sosyal medya tarafından bekleneni veremedi denen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi neden youtube’da aşırı derecede fazla izleniyor. Youtube’da Kanal D resmi kanalında Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi bölümleri neden yüzbinlerce kişi tarafından izleniyor. Kanal D’nin yayınlandığı kısa kısa 3 dakika ile 10 dakika arasında değişen videoların her biri 100.00’lerin üstünde izlenme oranına sahiptir. Hata bir kısa bölüm 1 milyondan üzere izlendiğini görüyoruz.

Örnek vermek gerekirse;

Mehmed tahta geçiyor videosu 6.52 dakika ve 1.1 miyon izlenme oranındadır.

Mehmed Konstantiniyye için herkese karşı geliyor videosu 5.06 dakika ve 376 bin kişi tarafından izlendi.

Kosova Muharebesi nefesleri kesti videosu 868.000 kez izlenmiştir.

Yukarıda yazdıklarımız birkaç tane örnektir. Bunun gibi birçok video örneği verebiliriz. Sadece resmi kanaldan değil diğer yayınlanan illegal kanaların videoları bile yüzbinlerce kişi tarafından izlenmektedir.

Youtube’da oluşturulan Mehmed Bir Cihan Fatihi kanalı 12 Şubat 2018 günü oluşturuldu ve bu kısa sürede 45 bin aboneyi geçti. Bu kanal üzerinden yayınlanan videoların toplam izlenme oranı ise 9.047.853’dür.

Sizce bu bir başarı değil midir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizine sosyal medya operasyonu var

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