Mehmed Bir Cihan Fatihi dizine sosyal medya operasyonu var

Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisi henüz yeni başlamasına rağmen yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada çok eleştiriliyor.

Herhalde bu dizi kadar başka bir dizi sosyal medya bombardımanına tutulmamıştı. Son günlerde Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi bitecek haberleri çıkmaya başladı. İşte izlenmiyor, yok böyle hatalar, hasılatlar iyi değil gibi birçok haber yapılıyor. Azcık elinizi vicdanınıza koyun ve bırakın bu diziyi eleştirmeyi. Beğenmeyen izlemez gider başka bir dizi izler. Bu dizinin şimdiden oldukça büyük bir izleyici kitlesi bulunmaktadır. Zaten bu haberler çıktıktan sonra takipçiler tepkilerini gösteriyor. Bu kadar para harcanan bir dizi oldukça iyi iş çıkartıyor. Dizi başladığından beridir Sultan Mehmed’i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu’nun yaşı eleştiriliyor. Allah’ın aşkına beğenmeyenler ne bekliyor. Fatih Sultan Mehmed’in tahta geçtiği yaşta olan birisi mi canlandıracak. Hadi dizi yapımcıları canlandırdı diyelim. Bu sefer diyecekler ki bu kadar toy birisi canlandıramıyor diye bombardımana tutulacaktı. Teknoscrool.com olarak bizce bu dizi için çok iyi sosyal medya algısı oluşturuluyor. Birkaç tane büyük internet haber sitelerinde izlenmiyor v.s. haberleri yapılarak yapımcıları ve oyuncuları kötü etkliyorlar. Diğer bir konu ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile karşılaştırılmaktadır. Neden böyle bir karşılatırmaya giriliyor anlamış değiliz. Kanuni Sultan Süleyman dönemi ile Fatih Sultan Mehmed dönemi birbirinden çok farklıdır. O zaman her tarih dizisinin Muhteşem Yüzyıl ile karşılaştırırsak hiç tarih dizisi yapılmasın.

Diğer en çok eleştiri alanlardan bir tanesi ise Sultan Mehmed’in İstanbu’da düşman topraklarında gezmesi oldu. Yok işte koskoca bir padişah orada gezer mi? Nerden biliyorsunuz gezmediğini desek ne cevap vereceksiniz.

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi özellikle son bölüm ile zirveye çıktı.

“Le tüftuhannel konstantiniyyetu fe le ni’amel emiru emiruha ve le ni’amel ceyşu zâlikel ceyş.”

(Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan, ne güzel kumandan; onu fetheden asker, ne güzel askerdir.)

Sonuç olarak baktığımızda bu dizi çok sevildi. Bitmesi gibi bir durum milyonlarca kişiyi hayal kırıklığına uğratacaktır. Yazımızın başında dediğimiz gibi diziyi beğenmeyen gitsin başka bir dizi izlesin. Algı operasyonu yaratarak yönlendirme yapmak kul hakkına girmektir.

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