Samsung Galaxy Note 9 hafızası ne kadar olacak ve hafıza kartı takılacak mı?

Samsung Galaxy Note 7’de yaşadığı talihsizlikten sonra Galaxy Note 8 özen gösterdi. Galaxy Note 9’da ise daha dikkatli ve donanımlı bir telefon çıkarmayı hedefliyor.

Samsung Galaxy Note 9 modeli son zamanların en çok konuşulan akıllı telefonu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her geçen gün yeni sızdırılmış haberler ile hep gündemde kalmayı başarıyor.

Samsung Galaxy Note 9 dahili depolama hafızası 256 GB olabileceği konuşulmaktadır. Bu dahili depolama hafızası süper üstü diyebiliriz. Tabi bu rakamlarda gayri resmidir. Samsung Galaxy Note 9 modeli Ağustos ayı içerisinde tanıtılacağı için bu tarz söylentilerin çıkması normaldir. Galaxy Note 9 hafıza kartı takılıyor mu sorusuna resmi bir açıklama veremiyoruz fakat büyük ihtimal ile MicroSD hafıza kartı destekleyecektir. Note 7’de ve Note 8 modelinde hafıza kartı destekliyordu.

Teknoscrool.com olarak Galaxy Note 9’un dahili hafızası 128 GB’a olabilir diyoruz. 256 GB’a oldukça iddialı bir depolama hafızasıdır. Hafıza kartı ile bu rakama ulaşabileceği yorumunu yapmak istedik.

Konu içerisindeki fotoğraf Galaxy Note 8‘e aittir.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)