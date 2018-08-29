Oyun tutkunları için: RTX 2080 Türkiye satış fiyatı belli oldu

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Oyun tutkunları uzun zamandır Nvidia’nın RTX 2080’in Türkiye satış fiyatını merak ediyordu.

Gamescom 2018’de tanıtımı yapılan ve oyun hastalarının hayallerini süsleyen RTX 2080’in sonunda satış fiyatı belli oldu. Yurtdışında 1200 dolar civarında satışa sunulacak olan ekran kartının Türkiye satış fiyatı maalesef oldukça yüksek gelebilecek.

Şu an için RTX 2080 ekran kartı ön sipariş alımına başladı. 1200 dolar’ı güncel dolar fiyatı ile bugün 7500 TL civarlarında olmaktadır. RTX 2080 fiyatı 12 Bin TL’ye ulaşabiliyor.

ön sipariş alınan en ucuz RTX 2080’in ( MSI GeForce RTX2080 DUKE ) fiyatı 7233 TL, en pahalı modelin ( ASUS GeForce ROG STRIX RTX2080-08G GAMING ) fiyatı ise 9032 TL. RTX 2080 Ti’ın fiyatları çok daha fazladır.

RTX 2080 Ti için başlangıç fiyatı ( MSI GeForce RTX2080 Ti DUKE 11GB GDDR6 352Bit ) şu anda 10645 TL. En pahalı model ( ASUS GeForce DUAL-RTX2080Ti-O11G 11GB DDR6 352 Bit ) ise 12057 TL’ye satılmaktadır.

Bu fiyatlar ile bakalım oyun tutkunları verecek mi göreceğiz. Fakat internette yapılan yorumlara bakıldığında çoğu kişinin bu rakamı vereceğine 3 tane oyun konsolu alırım çeşitlilik olur tarzında espirili yorumlar bulunmaktadrı.