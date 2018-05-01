MAF Sensörü arızası yapılmazsa ne olur?

Bir araba tutkunu ziyaretçimiz bize MAF sensörü arıza belirtilerinin ne olur olduğunu sormuştur.MAF sensörü olmadan arabayı kullanmak zararlı mı diye ikinci bir soruda gelmiştir.

Cevap: MAF sensörü motor bölümündeki tüm verileri iletir. Ateşleme, rolanti ve yakıt miktarlarını ayarlayan önemli bir kısımdır.

En sık görülen Maf sensörü arıza belirtileri şunlardır.

Araç rolantide çalışmaz ve motor Stop eder.

Rolantide çalıştırdığınızda arabanın devrinde dalgalanmalar yaşanmaktadır.

Araç hızlanırken boğulma olur.

İlk marş almama ve geç çalışma sorunu yaşatır.

Performans düşer.

Yakıt tüketimi artar.

MAF sensör arızasını yaptırmazsanız şu arızalara neden olabilirsiniz!

Bu arızayı yaptırmadan devam etmek isteyen araba kullanıcılarının genellikle başına bir süre sonra daha maliyetli arızalar çıkmaktadır.

Katalitik konvektör arızası ilk karşılaşılabilecek arızalardandır.

Motor takozlarına çok zararlıdır: Arabanın sürekli olarak sarsıntılı çalışmasından dolayı motor kulaklarının aşınarak kopmasına neden olacaktır.

Araba hareket halindeyken bir anda stop etmesi ile direksiyon kilitlenmesi ve fren mekanizmalarına zarar vereceği gibi trafik kazalarınıda sebep olacaktır.

Sonuç olarak bakıldığında kesinlikle ihmal edilmesi gereken bir sorun değildir. Mümkün olduğunca hemen arızanın giderilmesi gerekiyor.

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