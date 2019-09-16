Kablo TV kapanma süresi ayarlama

Bu yazıda size Kablo TV otomatik kapanma süresi nasıl belirlenir konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Televizyonlarda bulunan bu güzel özellik kablo TV’de de yer alıyor. Televizyonun kapanma süresini ayarlayıp televizyon kapandıktan sonra otomatik olarak maalesef kablo TV kapanmamaktadır.

Kapanma süresini otomatik olarak ayarlamazsanız sürekli olarak çalışır ve hem elektrik hem cihazın ömrü daha kısa olacaktır.

Kablo TV kapanma süresi ayarlamak için

İlk olarak kumandadan “Menü” tuşuna basınız.

Daha sonra “Kullanıcı Ayarları” kategorisinden “Menü Ayarı” bölümüne geçiş yapınız.

Bu bölümde kapanma süresi seçeneklerini göreceksiniz.

Siz bu bölümden istediğiniz süreyi seçebilirsiniz. Genel olarak 180 dakika seçilmektedir. Gün içinde kapanıp sizi rahatsız etmemesi ve gece fazla açık kalmadan kapanması için belirttiğimiz süre en çok tercih edilendir. Diyeceksiniz neden 4 satırlık konuyu bu kadar uzattınız diye; Mecburen Google’a kısa yazı yazdığımız zaman hoş karşılamıyor.