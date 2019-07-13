HP Deskjet 2130 kartuş arızası ve kartuş resetleme

Bu yazımızda sizlere HP Deskjet 2130 modelinde kartuş resetleme konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Bizimde başımıza geldi ve başkalarınında bu sorunu bizim yaptığımız gibi halledebilir diye konuyu açmak istedik. HP Deskjet 2130 modellerine orjinal kartuş yerine muadil taktığımız zaman yazıcı kartuşu arızalı olarak görmektedir. Muadil kartuşu taktığınızda yazıcı üzerinde bulunan siyah-beyaz kartuş ışığı devamlı yanıp sönmektedir. Bu ışık sürekli yanıp söndüğü için maalesef herhangi bir işlem yapamıyorsunuz.

HP kartuş resetleme adımları

İlk olarak yazıcıyı kapatın ve tekrar açınız. (kağıt tepsisi boş kalsın)

Makine açıldıktan sonra yazıcı içerisinde sesler gelecektir. Bu seslerin tamamen bitmesini bekleyiniz.

Orta sessizliği büründükten sonra “Kapama tuşuna basılı tutarken ( X ) tuşuna basınız. Bu iki tuşuna 10 saniye civarında basılı tutunuz.

Eliniz hala iki tuşa basılıyken ilk olarak (x) çarpı tuşunu bırakın ve 1-2 saniye sonra kapama tuşunu bırakınız. Tuşlara basma ve bırakma kombinasyonu önemlidir.

İşlemi doğru yaptıysanız makine üzerindeki ışıklar resetlenecek ve arıza ışığı sönecektir. Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.