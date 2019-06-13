Baymak Falke Kombi Arıza Kodları ve Çözümleri

Baymak ailesinin üyelerinden bir tanesi fe Falke model kombilerdir. Hermetik kombi sınıfına giren bu kombi modelinde otomatik ateşleme sistemi bulunmaktadır.

3 yıldızlı verim sınıfına dahil olan Baymak Falke, suyun donmasına karşı özek bir koruma sistemi de içermektedir. Doğal gaz ve LPG ile uyumlu şekilde çalışabilen bu kombi modelinde dijital gösterge paneli de bulunmaktadır.

Baymak’ın tercih edilen kombi modellerinden bir tanesi olan Falke’de de bazı durumlarda arızalar meydana gelebilir. Bu arızalarla karşılaşmamak için size yıllık bakımlarını düzenli olarak yaptırmanızı öneririz.

Kombide arızaların kolay giderilmesinde temel kolaylık arızanın bir kodla belirlenmiş olmasıdır. Yaşanan arıza durumunda kombi ekranında arıza kodu görülmesi, arızanın nereden kaynaklandığının kolayca anlaşılmasını sağlayacaktır. Yaşanan arızanın kodunu yetkili servise bildirmeniz halinde sorununuz kısa sürede kolaylıkla giderilecektir. Biz de bu yazımızda sizin için Baymak Falke kombilerde en sık görülen arıza kodları ve çözümlerini anlatacağız.

Baymak Falke Kombi E – 01 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu görmeniz durumunda sorunun gaz girişinden olduğunu anlayabilirsiniz. Kombiye yeterli gaz girişi olmaması arızaya sebep olacaktır. Gazın yetersiz gelmesinin nedeni ise gaz valfinin ya da elektronik kartın arızalanmış olmasıdır. Bu arızanın giderilmesi için yetkili servisten yardım almanız gerekecektir.

Baymak Falke Kombi E – 02 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu görmeniz durumunda sorunun aşırı ısınmadan kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Kombi aşırı ısınmaya bağlı olarak kendisini bloke edecektir. Aşırı ısınmanın temelinde termostatın düzenli olarak çalışmaması yer almaktadır. Bu durumda termostat kontrolü ve tamiri gerekecektir. Arıza için yetkili servisi aramanız gerekmektedir.

Baymak Falke Kombi E – 03 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu görmeniz durumunda sorunun elektronik kart ya da termostat arızasından kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Her iki durumda da sıcaklık doğru şekilde aktarılamadığı için aşırı ısınma sorunu ile karşı karşıya kalınacaktır. Bu arızayı gidermek için yetkili servisle görüşmeniz gerekecektir.

Baymak Falke Kombi E – 05 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu görmeniz durumunda sorunun ısınma sensöründen kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Isınma sensöründe meydana gelen arıza, kaloriferin ısınmamasına neden olacaktır. Bu arızanın giderilmesi için sensörün değiştirilmesi gerekmektedir. Sensör değişikliği ya da tamiri için yetkili servisle irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Baymak Falke Kombi E – 06 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu görmeniz durumunda kombinin sıcak su sensöründe sorun olduğunu anlayabilirsiniz. Sıcak su sensörünün arızalanması durumunda kombiden sıcak su kullanamazsınız. Bu arızanın giderilmesi için sıcak su sensörünün değiştirilmesi ya da tamir edilmesi gerekmektedir. Yetkili servisten destek almanız gerekmektedir.

Baymak Falke Kombi E – 10 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu görmeniz durumunda sorunun su basıncının eksilmesinden kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Bu durumu çözümlemek için yetkili servisten yardım almanıza gerek yoktur. Kombinizin altında bulunan su vanası yardımı ile kombinin eksilen suyunu doldurabilirsiniz. Bu arıza kodu su basıncının 0.3 barın altına düşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Normalde su basıncının 1 – 1,5 bar arasında olması gerekmektedir. Kombinin suyunu bu aralıkta olacak şekilde doldurabilirsiniz. Böylelikle sorun otomatik olarak ortadan kalkacaktır.

Baymak Falke Kombi E – 25 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu görmeniz durumunda kombinin en yüksek sıcaklık seviyesine ulaştığını anlayabilirsiniz. Kombinin çok ısınmasının birden fazla nedeni olabilir.

Bunlar sıralanacak olursa;

Kalorifer filtreleri tıkanmış olabilir.

Pompa sıkışmış olabilir.

Eşanjör kireçlenmiş olabilir

Üç kollu vana konum değiştirmiş olabilir.

Bu sorunlardan hangisinden kaynaklandığını ancak yetkili servis anlayacaktır. Bu nedenle en kısa sürede yetkili servisi arayarak yardım istemeniz doğru olacaktır.

Baymak Falke Kombi E – 35 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu görmeniz durumunda kombinin ateşleme yaptığını ancak alev alamadığını anlayabilirsiniz. Kombinin alev almaması sorununu çözmek için resetleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemin sonunda sorunun çözümlenmiş olması gerekir. Eğer arıza hala devam ediyorsa sizin yapabileceğiniz bir şey kalmamış demektir. Yetkili servisten destek almanız gerekecektir.

Söz konusu arızaların çözümü kolay sanılsa da konusunda uzman kişilerin eli değmezse büyük bir sıkıntıya dönüşecektir. Kombinizin arızasını gidermek isterken geriye dönüşü olmayan durumlara sebep olabileceğinizi asla unutmamalısınız. Bu nedenle kombi arızalarında yetkili servis ile görüşerek profesyonel destek almanız en doğru hareket olacaktır.