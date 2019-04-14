Akıllı çocuk saati nasıl şarj edilmeli?

Akıllı çocuk saatleri son yılların en büyük talep gören teknoloji cihazı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle çalışan anne ve babaların tercih olan bu cihazları almak isteyenlere almadan önce önemli olan 3 bilgi vermek istedik.

1-) İlk olarak akıllı çocuk saati almadan önce GSM operatörlerinden internet paketi, sms gönderimi ve arama dakikası olan iyi bir paket almanız gerekmektedir. Neden derseniz çocuğunuz bu saati her fırsatta kullanacağını unutmayınız. Daha sonradan size fatura süprizi yaşatmaması için dikkatli olmanızı öneriyoruz.

2-) GSM operatörünüzden almış olduğunuz Nano SIM kartı ilk olarak bir akıllı telefona takınız. Neden derseniz ilk alınan SIM kartlarda PIN kodu sorgulaması bulunmaktadır. Siz bunu telefona takıp PIN kodu sorgusunu kaldırmanız gerekmektedir. Kaldırmadan akıllı çocuk saatinde açılış yapılmamaktadır. Ayrıca GSM operatörlerinde almış olduğunuz SIM kartın tüm bilgi servislerine kapılı olmasını isteyiniz.

3-) Son olarak genellikle akıllı çocuk saatleri ne kadar şarjda kalmalı sorusu kafalarda dolaşmaktadır.

Saatinizi kesinlikle prizden şarj etmeyiniz. Bilgisayardan, powerbank yada televizyondan şarj yapınız. Uzun süreli batarya deneyimi yaşamak istiyorsanız kesinlikle bu uyarımızı dikkate alınız.