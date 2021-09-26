Xiaomi Mi 6 tema değiştirme (Resimli Anlatım)

Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliğini kullanmaya başladık. Yavaş yavaş tecrübelerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz.

Daha önceki iki yazımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Xiomi Mi Band 6 şarjı hızlı tükeniyorsa buraya

Xiaomi Mi Band 6 ilk kurulumu

Gelelim Mi Band 6 tema değiştirmeye. Xiaomi bu akıllı bileklik modelinde tema değiştirmeyi oldukça kolaylaştırdığını görüyoruz.

İlk olarak “Xiaomi Mi Fit” uygulamasını açınız. Daha sonraki aşağıdaki ekran görüntüsünde ki gibi “Profil” sekmesine tıklayınız.

Profil sekmesine tıkladığınızda aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi daha önce eşleştirdiğiniz gibi bilekliğinize tıklayınız.

Eşleşmiş olan bilekliğinize girdikten sonra menüler açılacaktır. Siz bu menülerden “Mağaza” bölümüne gireceksiniz.

Mağaza bölümünden istediğiniz temayı seçtikten sonra senkronize et demeniz yeterli olacaktır. Otomatik olarak saatinize tema eklenecektir.