Xiaomi Mi Band 6 ilk kurulumu unutmayın!

Xiaomi’nin popüler akıllı bilekliği Mi Band 6 alanlar ilk önce şarj etmesi gerekmektedir. Genellikle yüzde 0 ile kutudan şarjı çıkmaktadır. 1 saat civarında % 100 şarj olmaktadır.

Şarj işlemi bittiğiniz de elinize aldığınızda karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü gibi bir menü çıkacaktır.

Bu ekranı aşağı yukarı kaydırdığınızda ise ingilizce bir kaç menü çıkmaktadır. Reset atma, fabrika ayarlarına dönme gibi menüler vardır.

Saati sakın bozuk sanmayın. Yapmanız gereken Google Play Store’dan “Mi Fit” uygulamasını indirmeniz gerekmektedir.

Mi Fit uygulamasını indirip kurduktan sonra eşleştirme yapınız.

Eşleştirme yaptıktan sonra artık Mi Band 6 bilekliğinizin tüm menüleri açılacak ve kullanmaya başlayabileceksiniz.

Xiaomi Mi Fit uygulaması kurduktan sonra menülerin arasında değişiklik, ekran teması gibi birçok değişiklik yapabilirsiniz. Xiaomi Mi 6 hakkında yazılarımız devam edecektir.

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Xiaomi Mi Band 6 şarj hızlı tükeniyorsa buraya