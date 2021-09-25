Xiomi Mi Band 6 şarjı hızlı tükeniyorsa buraya

Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik aldıysanız ve şarjınızın çok hızlı gittiğini hissediyorsanız hemen paniğe kapılmayın.

Mi Band 6 aldığınızda ilk kurulumu yaptıktan sonra akıllı bilekliğiniz otomatik olarak her 1 dakika da nabız ölçüm yapmaktadır. Kolunuzda takılı olduğu için normal olarak ölçüm yaptığını hissetmeyeceksiniz.

Xiaomi Mi Band 6’da nabız ölçümü şarj süresini oldukça düşürmektedir. Siz ayarlar kısmından manuel seçimi yapmanız şarj süresini oldukça artıracaktır.

Peki Xiaomi Mi Band 6 otomatik nabız ölçümü nasıl kapatılır?

İlk olarak telefonunuzdan Mi Fit uygulamasına giriş yapınız.

Bağlı olan bilekliğinize girdiğiniz aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir menüler açılacaktır.

Yukarıda kırmızı ile işaretlediğimiz “Sağlık takibi” menüsüne tıklayınız. Daha sonra aşağıdaki gibi bir menü ile karşılaşacaksınız.

“Sürekli nabız takibi” seçeneklerinden “manuel seçim”yaparsanız artık otomatik nabız ölçümü olmayacaktır. Haliyle şarj sürenizde artış olacaktır.