Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü Fatih Sultan Mehmed karakterini kim canlandırıyor?

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü Fatih Sultan Mehmed karakterini canlandıran Miraç Sözer çok büyük bir başarı gösteriyor. TRT’nin resmi dijital platformu olan Tabii uygulamasında 8 bölümden oluşan Bir fetih öyküsü dizisinin oyuncu kadrosu çok kaliteli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Dizinin başrol oyuncusu Meriç Sözer, Fatih Sultan Mehmed’in ilk tahta çıkışına kadar ki olan dönemde 8 bölüm başarılı olarak üstlendi. İnternet kaynaklarında 2011 doğumlu olduğu yazan 12 yaşındaki oyuncu yaşına rağmen büyük olgunlukla rolünü tamamladı. Dizide yeri geldiği zaman tam bir çocuk ruhu, yeri geldiği zaman tam bir şehzade olgunluğuna bürünebiliyor.

Meriç Sözer hakkında başka kaynak var mı diye baktığımızda maalesef daha fazla detay bulamadık. Meriç Sözer hakkında bilgisi olan ve bu yazımızı okuyan varsa bize yorum olarak gönderebilirse çok memnun oluruz.