Xiaomi eski ilk sürüme dönme

Xiaomi modelinde fabrika ayarlarına döndüğünüzda telefonu ilk aldığınız sürüme mi döner yoksa en son güncellemiş olduğunuz sürüm mü gelir konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.

Sitemizi takip ediyorsanız Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuzu görmüşsünüzdür. Son gelen MIUI 10.3.5 kararlı güncellemesinden sonra batarya performansını beğenmemiştik. Bizde telefonu fabrika ayarlarına döndürüp telefonu ilk aldığımızda sürüme döneceğini tahmin ettik. Bizim gibi bu düşünceyi yaşayan olduğunu düşünüyoruz.

Biz fabrika ayarlarına döndürdük ve telefon en son güncellenen 10.3.5 sürümü ile açıldı. Daha sonra hard format attık ve sonuç yine aynı oldu. Sonuç olarak format attığınızda telefonu ilk aldığınız sürüme dönemiyorsunuz.

Eski sürüme dönmek istiyorsanız ROM ve Miflash gibi ek yazılımlar ile atılması gerekiyormuş. Bizim bu konulara girme gibi bir çabamız olmadığı için mecburen son sürümü kullanmaya devam ediyoruz.