Google Chrome’da Dosya İndirme Hızı Nasıl Ayarlanır?

Genel olarak internet tarayıcılarının tamamında verileri indirebilmek ve kötü amaçlı içeriklere karşı kontrol edebilmek için tarayıcıya entegre edilmiş bir indirme yöneticisi sunuluyor. Dosya indirme için özel olarak tasarlanan uygulamalarla kıyaslandığında, tarayıcıların içerisinde hazırda bulunan indirme yöneticileri biraz basit kalıyor diyebiliriz.
Google Chrome geliştirici ayarları içerisinde değiştireceğiniz birkaç ayar ile indirme hızını istediğiniz gibi ayarlayabilmeniz mümkün. Google Chrome’da dosya indirme hızı nasıl ayarlanır? Buyurun hep birlikte bakalım.
Chrome’da İndirme Hızını Sınırlama
Bu yöntemin tarayıcınıza ve internet güvenliğinize hiçbir zararı yok, bu nedenle gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. İndirme hızını istediğiniz şekilde ayarlamak istediğinizde yeni, ayrı bir Chrome profili oluşturmanız sizin için daha iyi olacaktır. Bu şekilde ayarlarınızı korumuş olursunuz.
Chrome’da İndirme Hızı Nasıl Ayarlanır?
Ağ Sınırlama Profilini Nasıl Devre Dışı Bırakırım?
İndirme işlemlerinizi bitirdiğimizde, oluşturduğumuz ağ sınırlama profilini devre dışı bırakmak için iki seçeneğimiz bulunuyor. Bunların ilki, o sekmeyi kapatmak. Çünkü yaptığınız değişiklikler sadece açık olan sekmede geçerli olacaktır. Diğer yöntemimiz ise Network sekmesindeki menüden Online yazan seçeneğe tıklamanız yeterli olacaktır.