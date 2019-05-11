Bilgisayarım PUBG Lite PC kaldırır mı?

PUBG Lite PC indirmek için bilgisayarınızın çok fazla iyi donanıma sahip olması gerekmiyor.
Oyun canavarı bilgisayarlar zaten PUBG Lite PC oyunu indirmiyor. Ama bilgisayarınız çok fazla iyi değilse ve aşağıdaki teknik özellikleri karşılıyorsa PUBG Lite PC indirme yaparak oyunun keyfini yaşayabilirsiniz.
Tabi PUBG Lite PC oyunun rahat bir şekilde oynanması için gereken minimum ve maksimum değerleri bulunmaktadır. En başta şunu belirtelim Windows XP kullanan pek kalmamıştır fakat eğer bu işletim sistemini kullanıyorsanız PC’niz ne kadar iyi olursa olsun oynayamazsınız.