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Bilgisayarım PUBG Lite PC kaldırır mı?

tarafından 11 Mayıs 2019 Tarihinde eklendi

PUBG Lite PC indirmek için bilgisayarınızın çok fazla iyi donanıma sahip olması gerekmiyor.

Oyun canavarı bilgisayarlar zaten PUBG Lite PC oyunu indirmiyor. Ama bilgisayarınız çok fazla iyi değilse ve aşağıdaki teknik özellikleri karşılıyorsa PUBG Lite PC indirme yaparak oyunun keyfini yaşayabilirsiniz.

Tabi PUBG Lite PC oyunun rahat bir şekilde oynanması için gereken minimum ve maksimum değerleri bulunmaktadır. En başta şunu belirtelim Windows XP kullanan pek kalmamıştır fakat eğer bu işletim sistemini kullanıyorsanız PC’niz ne kadar iyi olursa olsun oynayamazsınız.

Minimum Sistem Gereksinimleri
Window 7,8,10, 64bit
Core i3 2.4GHz
RAM 4GB
GPUIntel HD Graphics 4000
HDD 4GB
Akıcı ve rahat bir şekilde oynamak istiyorsanız eğer aşağıdaki donanıma sahip olmanız gerekmektedir.
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
Window 7,8,10, 64bit
Core i5 2.8GHz
RAM 8GB
NVIDIA Geforce GTX 660 or
AMD Radeon HD 7870
HDD 4GB
Mevcut bilgisayarınızın donanımları bilmiyorsanız Bilgisayarın RAM, İşlemci ve Ekran kartı özelliklerine bakma konumuzun size faydası olacaktır.
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