Bilgisayarın RAM, İşlemci ve Ekran kartı özelliklerine bakma

Bilgisayarınızın özelliklerini bilmiyorsanız bu yazımız tam size göre diyebiliriz. Yeni bir oyun alacağınız zaman bilgisayarınızın özelliklerini bilmeniz gerekmektedir.

İşlemci ve RAM Özelliklerine nasıl bakılır

Bilgisayarınızın RAM belleğini ve işlemci özelliklerini aynı yerden öğrenebilirsiniz. İlk olarak Bilgisayar ikonuna gelip sağ tık yapıyoruz. Açılan sekmeden özellikler bölümüne girdiğinizde aşağıdaki fotoğraftaki gibi RAM ve işlemci özelliklerine bakabilirsiniz.

HDD (Sabit Disk) Kapasitesi Nasıl Öğrenilir

Sabit diskimizin kapasitesine bakmak istiyorsanız ilk olarak yine bilgisayar ikonunda sağ tık yapıyoruz. Açılan menüde “Yönet” kategorisine giriş yapınız. Burada ise “Disk Yönetimi” bölümüne bastığınızda Sabit disk kapasitesini görebilirsiniz. Aşağıdaki fotoğrafta gösterilmiştir.

Ekran Kartı Özellikleri Nasıl Öğrenilir

Gelelim bilgisayar özellikleri arasında en çok aranan bölümüne. Genellikle oyun tutkunları oyun almadan önce bilgisayarının ekran kartının yeterli olup olmadığını kontrol etmek istemektedir. Masaüstüne gelip sağ tık yapıyoruz. Açılan menüde “Ekran çözünürlüğü” seçeneğine tıkladığımızda “Gelişmiş Ayarlar” bölümüne geçiş yaptığımızda ekran kartınız ile alakalı bütün özellikleri bulabilirsiniz. Eklediğimiz fotoğrafta da görebilirsiniz.

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