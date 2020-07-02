iPhone’da Birden Fazla Numara Nasıl Silinir?

iPhone telefonlarda, yıllar geçtikçe modeller ve iOS işletim sistemi sürekli değişse de kişiler, rehber, arama gibi uygulamalar üzerinde çok fazla güncelleme olmuyor. Bazı zamanlar, iPhone model telefonların işlemleri tek tek yaptırması insanın zamanı alabiliyor. Oysa ki; IPhone çoğu işlemini telefondan değil, bilgisayar üzerinden yaptıran bir marka. Çoğu iPhone kullanıcı bunları bilmese de zaman içerisinde ihtiyaç duyulduğunda araştırıp öğrenebiliyor.

Yapılması Gerekenler

Telefonda yüklü olan iTunes uygulamasının son sürümü olmalıdır. Değilse son sürüm haline getirilmelidir. iCloud kişileri güncellemeye sürekli açık olmalıdır. İnternet bağlantısı kaliteli olmalıdır.

Numara Silme Yöntemleri

İlk yöntem olarak; ilk önce bilgisayar açılır, herhangi bir tarayıcı üzerinden www.icloud.com sitesine giriş yapılır.

Her IPhone sahibinin kendine ait kullanıcı adı ve şifresi mevcuttur. Bu bilgileri, site üzerinden yazarak sisteme giriş sağlanır. Yapmak istenilen şey çoklu kişi silmek ise, kişiler üzerine gelip, istenilen kişiler arka arkaya seçilebilir ve en son olarak delete yapılır. Ekranda işlem için onay almak isteyen bir çerçeve belirirse, evet veya sil butonu seçilir.

İkinci yöntem olarak; Mac üzerinde de çoklu kişi silinebilme özelliği vardır. ‘Sistem tercihleri ‘ menüsü seçilir ve iCloud seçeneği tıklanır. Yine ilk yöntemdeki gibi kullanıcı adı ve şifre girilerek sistem açılır ve rehber senkronizasyonu açık mı diye kontrol edilir. Kontrol işlemi tamamlandıktan sonra kişiler üzerine gelinir.

İstenilen kişilere command tuşuna basılı olarak tıklanır ve sağ tıklanır. Karşıya çıkan pencerede sil tıklanır ve işlem onaylanır.

Üçüncü yöntem ise; AnyTrans, Delete Contacts, Cleaner Pro gibi uygulamaları kullanarak, yukarıdaki işlemlerin aynılarını tekrar etmektir.

Bu gibi uygulamalar, tek bir dokunuşla bütün kişileri birleştirebilme özelliğine sahiptir. Benzer isimleri olan kişileri bulup, eşleştirebilir. Örneğin; AppStore’a girip ‘Simpler Contacts’ programı indirilebilir. Uygulama açıldıktan sonra, uygulama rehbere erişmek için izin ister, bu izin onaylandığı taktirde, rehberden silinmesi istenen kişilerin üzerine tıklanır. Kişiler seçildikten sonra sil tuşu tıklanır ve kolayca toplu bir şekilde silme işlemi gerçeklemiş olur.