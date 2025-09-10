iPhone 16 pro Max satıp 17 pro Max geçilir mi?

Geçiş Yapmamanızı Öneren Nedenler

Maliyet: iPhone 16 Pro Max’in ikinci el satış değeri ile iPhone 17 Pro Max’in fiyat farkı 20.000-35.000 TL olabilir. Bu, bütçenize göre yüksek bir maliyet.

Kamera Yeterliliği: iPhone 16 Pro Max’in 5x zoom ve 48 MP ana kamerası hâlâ çok iyi. Eğer 8x zoom veya 24 MP ön kamera sizin için kritik değilse, mevcut kamera yeterli olabilir.

Performans: iPhone 16 Pro Max’in A18 Pro çipi günlük kullanım, oyun ve çoğu profesyonel uygulama için hâlâ yeterince güçlü.

Ekran: Her iki cihazın ekran boyutu aynı (6.9 inç). 3000 nit parlaklık farkı sadece yoğun güneş ışığında belirgin olur.

Batarya: iPhone 16 Pro Max’in batarya süresi hâlâ çok iyi (33 saat). iPhone 17 Pro Max’in batarya avantajı sınırlı.

Kimler İçin Geçiş Mantıklı?

Profesyonel Kullanıcılar: Fotoğrafçılar, video üreticileri veya zoom özelliklerine önem verenler için 8x optik zoom ve 24 MP ön kamera büyük fark yaratır.

Teknoloji Meraklıları: En yeni işlemci, Wi-Fi 7 ve iOS 19’un tam potansiyelini kullanmak isteyenler.

Uzun Vadeli Kullanım: iPhone 17 Pro Max, daha fazla RAM ve yeni çip sayesinde 1-2 yıl daha uzun süre güncel kalabilir.

Kimler İçin Gerekli Değil?

Günlük Kullanıcılar: Sosyal medya, mesajlaşma, video izleme gibi temel ihtiyaçlar için iPhone 16 Pro Max hâlâ fazlasıyla yeterli.

Bütçe Sınırlaması Olanlar: Fiyat farkı yüksekse ve mevcut cihaz ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa, bir yıl daha beklemek daha mantıklı olabilir.

Kamera ve Zoom İhtiyacı Olmayanlar: 5x zoom ve mevcut kamera performansı işinizi görüyorsa, iPhone 17 Pro Max’in kamera yükseltmesi kritik olmayabilir.

Öneri

Eğer satıp geçecekseniz: iPhone 16 Pro Max’inizi en yüksek fiyattan satmak için iyi durumda olduğundan emin olun (ör. kutusu, aksesuarları tam). Türkiye’de ikinci el piyasasında 128 GB model için 60.000-75.000 TL alabilirsiniz. iPhone 17 Pro Max’in tahmini fiyatı (94.999 TL) ile farkı değerlendirerek bütçenizi planlayın.

Eğer emin değilseniz: iPhone 16 Pro Max’inizi en az bir yıl daha kullanabilirsiniz. iPhone 18 serisi (2026) daha büyük yenilikler (ör. katlanabilir ekran veya yeni teknolojiler) getirebilir.

Karar Faktörleri: Kameraya (özellikle zoom ve selfie), en yeni teknolojiye ve uzun vadeli kullanıma ne kadar önem verdiğinize bağlı. Bütçeniz uygunsa ve profesyonel özellikler sizin için kritikse, geçiş mantıklı. Aksi takdirde, iPhone 16 Pro Max hâlâ çok güçlü bir cihaz.