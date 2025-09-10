iPhone 17 pro Max ile iPhone 16 pro Max farkları neler?

İşte temel farklar:

1. Tasarım ve Malzeme

iPhone 17 Pro Max: Daha ince titanyum gövde (206 g, 8.1 mm kalınlık), yenilenmiş ve daha küçük kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island. Yeni renk seçenekleri: Kozmik Turuncu, Abis, Gümüş.

iPhone 16 Pro Max: Daha ağır (227 g, 8.25 mm kalınlık), daha büyük kamera modülü, standart Dynamic Island. Renkler: Siyah, Beyaz, Natürel, Çöl Titanyum.

2. Ekran

iPhone 17 Pro Max: 6.9 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion, 3000 nit maksimum parlaklık, 1320×2868 piksel çözünürlük (460 ppi), “Hep Açık” ekran.

iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç Super Retina XDR OLED, 120 Hz ProMotion, 2000 nit parlaklık, aynı çözünürlük. iPhone 17 Pro Max’in ekranı daha parlak ve enerji verimli.

3. İşlemci ve Performans

iPhone 17 Pro Max: A19 Pro çip (TSMC N3P süreci), %20 daha hızlı GPU, %15 daha iyi CPU performansı, 12 GB RAM.

iPhone 16 Pro Max: A18 Pro çip, daha eski işlemci, 8 GB RAM. Performans farkı özellikle grafik yoğun uygulamalarda ve çoklu görevlerde hissedilir.

4. Kamera

iPhone 17 Pro Max: Üçlü 48 MP kamera sistemi (ana, ultra geniş, periskop telephoto), 8x optik zoom (iPhone 16 Pro Max’te 5x), 24 MP ön kamera. Yeni “OpticID” yüz tanıma ve gelişmiş gece modu.

iPhone 16 Pro Max: 48 MP ana, 48 MP ultra geniş, 12 MP periskop telephoto (5x optik zoom), 12 MP ön kamera. iPhone 17 Pro Max’in telephoto ve ön kamerası daha gelişmiş.

5. Batarya ve Şarj

iPhone 17 Pro Max: 3692 mAh batarya, 30 saat video oynatma, 40W hızlı şarj (20 dakikada %50), Qi2 kablosuz şarj.

iPhone 16 Pro Max: 3561 mAh batarya, 33 saat video oynatma, 45W hızlı şarj. iPhone 17 Pro Max batarya verimliliği ve şarj hızında daha optimize.

6. Bağlantı

iPhone 17 Pro Max: Wi-Fi 7, yeni N1 5G modem (daha hızlı ve kararlı bağlantı), USB-C 3.2 Gen 2.

iPhone 16 Pro Max: Wi-Fi 6E, daha eski 5G modem, USB-C 3.1 Gen 2. iPhone 17 Pro Max bağlantı teknolojilerinde daha ileri.

7. Yazılım ve Ek Özellikler

iPhone 17 Pro Max: iOS 19 ile gelir, gelişmiş Apple Intelligence özellikleri (ör. daha akıllı Siri, gerçek zamanlı çeviri). Yeni termal yönetim sistemiyle daha iyi ısı kontrolü.

iPhone 16 Pro Max: iOS 18 (güncellemeyle iOS 19 alabilir), ancak bazı yeni AI özellikleri donanım sınırlamaları nedeniyle eksik olabilir.

Değerlendirme

iPhone 17 Pro Max, daha parlak ve verimli ekran, daha güçlü A19 Pro çip, 12 GB RAM, 8x optik zoom, 24 MP ön kamera ve Wi-Fi 7 gibi yeniliklerle üstün. Ayrıca daha hafif ve ince bir tasarıma sahip.

iPhone 16 Pro Max, hala güçlü bir cihaz ancak kamera (özellikle telephoto), işlemci ve ekran parlaklığı açısından iPhone 17 Pro Max’in gerisinde. Eğer 5x zoom ve mevcut performans sizin için yeterliyse, iPhone 16 Pro Max hâlâ iyi bir seçenek.

Geçiş yapmaya değer mi? Profesyonel kullanıcılar için iPhone 17 Pro Max’in kamera, performans ve ekran iyileştirmeleri fark yaratabilir. Ancak iPhone 16 Pro Max kullanıyorsanız ve 5x zoom ile mevcut performans ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa, bir yıl daha beklemek mantıklı olabilir.