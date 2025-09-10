iPhone 17 pro Max ile 16 pro Max kamera karşılaştırması

iPhone 17 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max kameraları arasında önemli farklar bulunuyor. İşte detaylı bir karşılaştırma:

Arka Kamera Sistemi

iPhone 17 Pro Max: Üçlü 48 MP kamera sistemi (geniş, ultra geniş ve telefoto). Telefoto lens 8x optik yakınlaştırma sunuyor, bu da önceki modele göre önemli bir yükseltme. Yeni kamera düzeni, yatay bir şerit tasarımına sahip ve LiDAR sensörü ile flaş farklı bir konuma taşınmış.

iPhone 16 Pro Max: Üçlü kamera sistemi (48 MP Fusion geniş, 48 MP ultra geniş, 12 MP telefoto). Telefoto lens 5x optik yakınlaştırma ile sınırlı.

Fark: 17 Pro Max, 8x optik yakınlaştırma ile daha iyi zoom performansı sunarken, her üç lensin de 48 MP olması görüntü kalitesini artırıyor. 16 Pro Max ise zoom yeteneğinde geride kalıyor.

Ön Kamera

iPhone 17 Pro Max: 18 MP selfie kamerası, Center Stage özelliğiyle gelişmiş video çekimi sunuyor. Aynı anda ön ve arka kameralarla video kaydı yapma imkanı da var.

iPhone 16 Pro Max: 12 MP ön kamera, Center Stage destekli ama aynı anda çift kamera kaydı özelliği yok.

Fark: 17 Pro Max, daha yüksek çözünürlük ve çift kamera video kaydıyla öne çıkıyor.

Video Özellikleri

iPhone 17 Pro Max: 4K 120 fps HDR, ProRes 4K 120 fps (dışa aktarma ile) ve aynı anda ön/arka kamera kaydı gibi yenilikler.

iPhone 16 Pro Max: 4K 120 fps HDR ve ProRes 4K 120 fps destekliyor, ancak çift kamera kaydı özelliği eklenmemiş.

Fark: 17 Pro Max, çoklu kamera kullanımıyla daha esnek video çekimi sunuyor.