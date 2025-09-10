Apple iOS Haberleri

iPhone 17 pro Max silikon kılıf fiyatları (yurt dışı)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji10 Eylül 2025
0 Bir dakikadan az

iPhone 17 Pro Max silikon kılıf fiyatları, markaya ve özelliklere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. İşte bazı örnekler:

Apple iPhone 17 Pro Max Silicone Case with MagSafe (Orijinal): $49.00 (yaklaşık 1.650 TL, güncel kura bağlı olarak).

Otofly iPhone 17 Pro Max Silicone Case with MagSafe: $29.99 (yaklaşık 1.000 TL).

Elago MagSafe Silicone Case (30 renk seçeneği): $16.99 (yaklaşık 570 TL).

Caseco iPhone 17 Pro Max Silicone Case with MagSafe: $34.99 (yaklaşık 1.180 TL).

iCases.com Solid Color Silicone Case: $20.00 (yaklaşık 670 TL, indirimli fiyat).

Kate Spade New York Silicone Case with MagSafe: $54.99 (yaklaşık 1.850 TL).

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji10 Eylül 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

iPhone 17 pro Max ile 16 pro Max kamera karşılaştırması

10 Eylül 2025

iPhone 16 pro Max satıp 17 pro Max geçilir mi?

10 Eylül 2025

iPhone 17 pro Max ile iPhone 16 pro Max farkları neler?

10 Eylül 2025

macOS’ta Yatık 8 (∞) Yapma

25 Nisan 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu