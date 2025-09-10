Apple iOS Haberleri
iPhone 17 pro Max silikon kılıf fiyatları (yurt dışı)
iPhone 17 Pro Max silikon kılıf fiyatları, markaya ve özelliklere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. İşte bazı örnekler:
Apple iPhone 17 Pro Max Silicone Case with MagSafe (Orijinal): $49.00 (yaklaşık 1.650 TL, güncel kura bağlı olarak).
Otofly iPhone 17 Pro Max Silicone Case with MagSafe: $29.99 (yaklaşık 1.000 TL).
Elago MagSafe Silicone Case (30 renk seçeneği): $16.99 (yaklaşık 570 TL).
Caseco iPhone 17 Pro Max Silicone Case with MagSafe: $34.99 (yaklaşık 1.180 TL).
iCases.com Solid Color Silicone Case: $20.00 (yaklaşık 670 TL, indirimli fiyat).
Kate Spade New York Silicone Case with MagSafe: $54.99 (yaklaşık 1.850 TL).