iPhone’da Birden Fazla Numara Nasıl Silinir?

iPhone mobil dünyaya adım attığı ilk günden bu yana birçok tüketici tarafından beğeni ile kullanılmaktadır.

Her geçen gün cihazlara ekledikleri yeni yazılımları ve modellerine ekledikleri yeni serileri ile şaşırtmaya devam eden iPhone’un da kullanıcılarını çileden çıkarttığı, bu kadar da olmaz dedirttiği durumlar bulunmaktadır.

Tabi ki bunlardan birisi de telefon rehberinde bulunan kişilerde aynı anda birden fazla kişiyi silmeye izin vermemesidir. Bu konuda inadını sürdüren iPhone’un neden böyle bir özelliği hala sabit tuttuğu kullanıcılar tarafından da anlaşılamamakta ve yoğun eleştiri almaktadır. Her ne kadar cihaz üzerinde doğrudan birden fazla kişiyi rehberden silme işlemi yapılamasa da bunun alternatif yolları bulunmaktadır.

Bu yollardan önce şunlar kesinlikle bilinmelidir; Güncel iTunes sürümü kullanılmalı, iCloud kişileri açık olmalı ve bir internet bağlantısı bulunmalıdır.

1- iCloud Web Sitesini Kullanarak Rehberde Birden Fazla Kişiyi Silmek

Bilgisayarımızdan www.icloud.com uzantılı internet sitesine giriş yapıyoruz,

Kullanıcı adı ve şifre ile söz konusu sisteme giriş sağlıyoruz,

Daha sonra gelen ekranda ‘Kişiler’ butonuna tıklıyoruz,

Silmek istediğimiz ne kadar kişi varsa seçtikten sonra ‘Delete’ tuşuna basarak bu kişileri siliyoruz.

2- Mac Kullanarak Rehberde Birden Fazla Kişiyi Silmek

Mac versiyonu üzerindeki ‘Sistem Tercihleri’ menüsüne gidererek iCloud butonuna tıklıyoruz,

Kimlik bilgileriyle giriş yapıyoruz ve akabinde rehber senkronizasyonunun açık olduğundan emin oluyoruz,

Mac üzerinde yer alan ‘Kişiler’ uygulamasına gidiyoruz,

Burada yer alan ‘Command’ seçeneğine basılı tutularak istenilen kişiler seçiliyor,

Mouse’da sağ tıkladığımızda önümüze gelen ‘Kişileri Sil’ butonunu seçiyoruz,

Daha sonra karşımıza gelen sekmede bunu onaylıyoruz,

Silme işlemi bittikten sonra rehberimizin iPhone telefonumuz ile uyumlu olmasını bekliyoruz.

3- Yan Uygulamalar Kullanarak Rehberde Birden Fazla Kişiyi Silmek

iPhone marka telefonların bu açığını bilen yazılımcı arkadaşlarımız krizi fırsata çevirerek bize yardımcı olan yan uygulamalar geliştirmektedir. Bu uygulamalar sayesinde telefonumuzda birden fazla kişiyi rehberimizde silebilmekteyizdir.

Örnek uygulamalar ise; Cleaner Pro, AnyTrans gibi vb. uygulamalardır. Söz konusu uygulamalar indirilirken App güvenilir olmasına dikkat göstermenizde fayda bulunmaktadır. Çünkü bu amaçla kurulup kullanıcıların gizli verilerini çalmaya çalışan birçok uygulama bulunmaktadır.