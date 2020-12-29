(iPhone) WhatsApp engellendiğimi nasıl anlarım?

WhatsApp uygulaması her 10 akıllı telefon kullanıcısından dokuzu bu uygulamayı kullanmaktadır. İçerdiği birçok özelliği ile kullanıcılara güzel deneyimler yaşatmaktadır.

Bildiğiniz üzere WhatsApp’da engelleme özelliği bulunuyor. İstemediğiniz kişiden gelebilecek mesajları engelleyebilirsiniz. Tabi sizi de engelleyenler olacaktır. Peki iPhone modellerinde engellendiğinizi nasıl anlarsınız?

Aaslında engellendiğinizi anlamanın birkaç yöntemi bulunmaktadır.

İlk olarak bir kişinin son görülme ve çevrimiçi olup olmadığını görmemeye başladığınız zaman,

Profil fotoğrafında olan değişiklikleri siz göremediğiniz zaman,

Sizi engellediğini düşündüğünüz kişiye mesaj gönderdiğinizde sadece tek tık işareti çıkıyorsa,

Büyük ihtimal engellenmişsiniz anlamına gelmektedir. Tek tık işareti ve çevrimiçi gözükmeme özelliği karşı taraf komple kapatmış olabilme ihtimali bulunuyor. En etkili yöntem ise profil fotoğrafındaki değişiklikleri göremezseniz kesin engellenmişsiniz demektir. Engellendiğiniz kontrol etmek için ekstradan uygulamalar bulunmaktadır. Fakat bu uygulamaların hiçbiri çalışmamaktadır. Aksine yüklediğiniz zaman kişisel bilgilerinizin sizden sessizce alınabileceğini unutmayınız.