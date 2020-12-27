iPhone için WhatsApp konuşma geçmişi yükleme adımları

WhatsApp uygulaması dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi bu kadar popüler bir uygulama neden reklamsız ve gelir için herhangi bir adım atmadığını da anlamış değiliz.

Bir ziyaretçimiz bize iPhone kullanıcısı olduğunu ve telefonu fabrika ayarlarına döndürdükten sonra WhatsApp konuşma geçmişini nasıl yükleyebileceği konusunda yardım istemiştir. Teknoscrool.com olarak biz Android işletim sistemi kullanıcısı olduğumuz için bu konu hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Fakat WhatsApp resmi internet sitesine girdiğimizde bu konu hakkında detaylı bir anlatım olduğunu gördük ve sizlerle paylaşmak istedik.

Sohbet geçmişi nasıl geri yüklenir

Sohbet geçmişinizi iCloud yedeklemesinden geri yükleme

WhatsApp > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği’ne giderek bir iCloud yedeklemeniz olduğunu doğrulayın.

En son yedeklemenin ne zaman oluşturulduğunu görebiliyorsanız WhatsApp’ı silin ve yeniden yükleyin.

Telefon numaranızı doğruladıktan sonra talimatları takip ederek sohbet geçmişinizi geri yükleyin.

Not:

iCloud’a erişmek için kullandığınız Apple kimliğiyle (Apple ID) oturum açmış olmanız ve iCloud Drive’ın açık olması gerekir.

Hem iCloud’unuzda hem de iPhone’unuzda yeterli boş alan olmalıdır. Telefonunuzda ve iCloud hesabınızda, yedeklemenizin gerçek boyutunun en az 2,05 katı kadar boş alan bulunmalıdır.

Yedekleme ve geri yükleme işlemleri için kullanılan telefon numaraları aynı olmalıdır. Başka bir WhatsApp hesabındaki sohbet geçmişini geri yükleyemezsiniz.

Yedeklemeler telefon numaralarına bağlı olduğundan, aynı iCloud hesabında birden fazla WhatsApp hesabına ait yedeklemelerin saklanması mümkündür.