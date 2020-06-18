ıPhone 6s Live Photo Nasıl Kullanılır?

2015 yılında büyük yeniliklerle çıkan IPhone markalı 6s ürünü özellikle de tasarım ve Live Photo ile telefon camiasında büyük yankı uyandırdı. Live Photo özelliğine kısa video da diyebiliriz. Live photo özelliği telefonunuzdan fotoğraf çekmeden 1,5 saniye öncesi ve çektikten 1,5 saniye sonra neler olduğunu kaydeder. Fotoğrafın haricinde bu çekim sırasında seste kayıt olur.

Live Photo Özelliği Kullanımı

Telefonumuzdan kamera uygulamasını açtıktan sonra telefonu kamera moduna getiriyoruz. Kamera fotoğraf modunda iken ekranın en üst ortasında bulunan küçük butondan Live Photo özelliğini aktif edelim. Telefonunuzun deklanşör tuşuna bastıktan sonra istediğiniz fotoğraf hazır olacaktır.

Live Photo’ları Bulma

Telefonuzun fotoğraflar uygulamasından albümler sekmesine girin ve ardından ortam türleri başlığı altındaki Live Photo klasöründen istediğiniz fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Fotoğrafı açmak için fotoğraflardan birini seçin. Live Photo’yu oynatmak için ekrana birkaç saniye basılı tutun. Eğer çektiğiniz bu Live Photo’ları duvar kağıdı olarak kullanmak istiyorsanız ayarlar duvar kağıdı menüsünden ya da fotoğrafın sol altında bulunan tuştan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Anahtar Fotoğraf Düzenleme

Live Photo’nuzu açtıktan sonra sağ üstte bulunan düzenle butonuna tıklıyoruz. Açılan seçeneklerden Live Photo düğmesine tıklıyoruz. Kareyi değiştirmek için altta bulunan sürgü yardımıyla yana kaydırabilirsiniz. Seçmek istediğiniz fotoğrafta kalın ve anahtar fotoğraf yap seçeneğini seçin. Ardından bitti tuşuyla işinizi halledebilirsiniz.

Live Photo Paylaşma

İlk olarak göndermek istediğiniz fotoğrafı fotoğraflarınızdan seçin, ardından sol alttaki simgeye tıklayarak gönderme, duvar kağıdı yapma gibi bir çok seçenek açılan listeden hangi araçla göndermek istediğinizi seçin. Live Photo değil de normal fotoğraf göndermek istiyorsanız sol üst köşedeki Live Photo özelliği simgesine dokunun.

Live Photo’ya Efekt Ekleme

Efekt yapmak istediğiniz fotoğrafı açarız, fotoğrafı aşağıya doğru kaydırmak istediğimizde efektler ve yerler adı altında iki başlık çıkar. Burada bulunan döngü, pinpon, uzun pozlama efektlerinden kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Döngü fotoğrafınızı sürekli başa sararak bir video oluşturur. Pinpon Live Photo’nuzu bir ileri bir geri oynatma imkanı sunar. Uzun pozlama özelliğinde ise zaman ve hareketleri net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca efektlerin altındaki yerler kısmından fotoğrafı çektiğiniz yeri görebilirsiniz.