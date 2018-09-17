İOS 12 sorunları var mı? İOS 12 şarj süresi ve performans yorumları

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

İOS 12 sorunları, İOS 12’de yaşanan sıkıntılar konusunda paylaşım platformu açmak istedik.

Bildiğiniz üzere Apple’ın ürünlerinde İOS işletim sistemi kullanılmaktadır. 17 Eylül itibariyle İOS 12 işletim sistemi kullanıcılara dağıtılmaya başlayacak. İOS 12 işletim sistemi saat 20:00 gibi başlayacak ve tüm modellere gelmesi 2-3 saat civarında sürecektir.

Apple her güncelleme de cömert olduğu gibi bu İOS 12 güncellemesinde de oldukça cömert davrandı. Akıllı telefon modellerinde iPhone 5s ve sonrasına çıkan yeni iPhone’larda İOS 12 güncellemesini alacaktır.

Bizim bu konuyu açmamızdaki amaç İOS 12 sorunları var mı yok mu sorusuna cevap vermek içindir. Daha önce yayınlanan İOS güncellemelerin de ilk günlerde ufak tefek problem ortaya çıkmaktaydı. Örnek vermek gerekirse İOS güncellemelerinden sonra bataryası çok çabuk biten ve Wi-Fi bağlantısında sorun yaşayanlar olmuştu.

İOS 12 yükleyen Apple kullanıcıların yaşadığı tecrübeleri bize yorum yazarak gönderirse çok memnun oluruz. Özellikle İOS 12 şarj süresi ve İOS 12 performansı konusunda görüşlerinizi bekliyoruz. Sizden gelen yorumlardan sonra İOS 12’ye geçiş yapmayı düşünenlere ön fikir vermiş olursunuz.