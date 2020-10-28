Apple Watch Uyku Takibi: Nasıl Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Akıllı saatlerin yıllardır kullandığı uyku izleme, kullanıcıların yatakta ne kadar zaman vakit geçirdiğini ölçerek kullanıcıya aktarmasıdır. Uyku izleme özelliği ne kadar uyuduğunuzu değil, uyku kalitenizi ve bunu yükseltmek için yapmanız gereken eğilimleri ya da alternatifleri sizlere bildirebiliyor. Watch’ta bu bilgilerin önemli kısmını ‘Sağlık’ uygulamasındaki ‘Uyku’ alt menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

Apple Watch’da Uyku Takibi Kullanabilmek İçin;

Apple Watch Series 3 ya da üst model bir akıllı saat. Apple iPhone 6s ya da üst model bir akıllı telefon kullanıyor olmanız gerekmektedir. Bunların alt segmenti olan akıllı saat veya telefonlarda Apple Watch uyku takibini kullanmanız pek mümkün olmayacak. Bu özelliği kullanabilmek için saatiniz ve telefonunuz güncel olması gerekir.

Apple Watch Uyku Takibi Nasıl Çalışır?

Apple’ın uyku izleme yöntemi ivmeölçer üzerinde çalışır. Bu hareket sensörlerinden faydalanarak uyuduğunuz ve uyanık olduğunuz zamanları algılar ve bunları başarıya ulaştırmak için kendi algoritmalarını kullanır. Ancak bu özelliğin doğru bir şekilde sorunsuz çalışabilmesi için akıllı saatinizi yüzde otuz üzerinde şarjı olması gerekir.

İstatistiklere göre yüzde yirmi şarj ile uyku takibini gerçekleştiren akılı saatiniz sizin ne kadar uyuduğunuza bağlı kalarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca Apple Watch uyuma ve uyanma vakitlerinizi belirleyebiliyorsunuz. Şarjınızın olmadığı taktirde size bir uyarı vererek akıllı saatinizi şarj cihazınıza bağlanmasını söylüyor. Ancak Apple yetkilileri uykuya dalmadan önce akıllı saatlerini şarja takmalarını öneriyor.

Nasıl Kullanılır?

Öncelikle Sleep++ uygulamasını App Store‘dan iPhone’unuza yükleyin. Uygulamayı iPhone’unuza yükledikten sonra Apple Watch ana ekranınızı kontrole din. Uygulama Apple Watch ekranına gelmediyse iPhone’unuz ana ekranı üzerinden Watch uygulamasını açın ve uygulamalar arasından Sleep++’ı bulun. Uygulama üzerine tıklayın ve “Apple Watch Üzerinde Göster” seçeneğini aktif hale getirin.

iPhone’unuza indireceğiniz Sleep++ uygulaması ile akıllı saatinizi bu yönde kullanmanın önünü açmanız mümkün. Apple’ın uyku takibi özelliği saatinizin kurulumunu yaptıktan itibaren otomatik olarak başlayacaktır. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra şarjınızın bulunup bulunmadığına bakın ve uykuya dalın. Akıllı saatiniz bu süreçte işlevleri yerine getirecektir.