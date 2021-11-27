1000 TL var: iPhone 13 ile iPhone 13 mini arasındaki farklar neler?

Sizlere bu yazımızda iPhone 13 ile iPhone 13 mini arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz. Dolar fiyatlarında sonra iPhone fiyatlarına da zam geldi. iPhone 13 , Mini modeline göre 1000 TL daha fazladır. Peki iPhone 13 bu 1000 TL’yi hak ediyor mu kısaca bakalım.

İlk olarak iki telefonun fiyatlarını yazalım.

iPhone 13 128 GB 14.999 TL

iPhone 13 256 GB 16.199 TL

iPhone 13 512 GB 18.599 TL

iPhone 13 mini 128 GB 13.999 TL

iPhone 13 mini 256 GB 15.199 TL

iPhone 13 mini 512 GB 17.599 TL

Bu iki telefon arasında işlemci, kamera çözünürlüğü, RAM v.s. v.s. telefonun içindeki parçalar birebir aynıdır. 1000 TL’lik fark ekran boyutundan dolayı oluşmaktadır.

iPhone 13’de 6.1 inçlik ekran bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise % 85.62′dir.

iPhone 13 mini’de ise 5.4 inçlik yer almaktadır. Ekran/Gövde oranı ise % 82.9′dur.

Ekran farklılığından dolayı normal olarak batarya kapasite farkıda oluşmaktadır. iPhone 13’de 3227 mAh‘lık, Mini modelinde ise 2425 mAh‘lık batarya bulunmaktadır.