iPhone’da toplu halde fotoğraflardan arka plan kaldırma

Bu yazımızda sizlere iPhone modellerinde fotoğraflarda arka plan resmi nasıl kaldırılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Tek tek arka plan resimlerini silmek kolaydır. Fakat tek tek yapmak vakit almaktadır. Toplu halde yapmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

İlk olarak arka plan resmini kaldıracağınız fotoğrafları toplu halde hepsini seçiniz.

Tümünü seçme işleminden sonra paylaş bölümünde “ Dosyalar’a kaydet ” butonuna basınız.

” butonuna basınız. Açılan ekranda sağ üst köşedeki 3 noktaya basın ve “Yeni Klasör” sekmesine tıklayınız.

Yeni klasör’e isim verdikten sonra bu fotoğrafları buraya yapıştırın. Bu klasörde iken bütün fotoğrafları seçip en sağ alt köşede 3 nokta butonunu göreceksiniz.

Butona bastığınızda arka planı kaldır butonuna basmanız yeterli olacaktır.

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