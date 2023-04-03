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iPhone’da toplu halde fotoğraflardan arka plan kaldırma

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Nisan 2023
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Bu yazımızda sizlere iPhone modellerinde fotoğraflarda arka plan resmi nasıl kaldırılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Tek tek arka plan resimlerini silmek kolaydır. Fakat tek tek yapmak vakit almaktadır. Toplu halde yapmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

  • İlk olarak arka plan resmini kaldıracağınız fotoğrafları toplu halde hepsini seçiniz.
  • Tümünü seçme işleminden sonra paylaş bölümünde “Dosyalar’a kaydet” butonuna basınız.
  • Açılan ekranda sağ üst köşedeki 3 noktaya basın ve “Yeni Klasör” sekmesine tıklayınız.
  • Yeni klasör’e isim verdikten sonra bu fotoğrafları buraya yapıştırın. Bu klasörde iken bütün fotoğrafları seçip en sağ alt köşede 3 nokta butonunu göreceksiniz.
  • Butona bastığınızda arka planı kaldır butonuna basmanız yeterli olacaktır.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Nisan 2023
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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