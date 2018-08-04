Apple Watch kilitlendi nasıl yeniden başlatırım?

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İlk olarak gelen bu soruyu geç cevapladığımız için özür diliyoruz. Takipçimizden gelen soru maalesef alt tarafta kaldığı için şimdi dikkatimizi çekti ve hemen cevaplamak istedik.

Apple Watch sahibi bir ziyaretçimiz akıllı saatinin kilitlendiğini ver bir türlü reset atamadığı konusunda yardım istemiştir.

Akıllı telefonlarda olduğu gibi akıllı saatlerde de zor durumlarda yeniden başlatma özelliği bulunuyor. Kilitlenme olayı çok sık olmasada arada sırada denk gelmektedir. Yeniden başlatma özelliği konusunda sizlere en basit anlatımı yapmak istedik.

Apple Watch kilitlendiği zaman yeniden başlatmak için yan düğme ve Digital Crown’ı düğmesine aynı anda 10 saniye basılı tutunuz. Ekrana Apple logusu geldikten sonra iki tuşuda bırakabilirsiniz.

Not: Apple Watch güncelleme yaptığınız zaman zorla yeniden başlatma yapmayınız. Apple Watch zorla yeniden başlatmayı son çare olarak kullanınız. Çok sık yapmayınız.